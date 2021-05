Transport: Grève générale « terre, air, mer » le 20 mai

La fédération générale du transport a annoncé, ce mardi, la décision de décréter une grève générale dans le secteur public, tous modes confondus, air, terre et mer, le 20 mai courant.

Elle a expliqué dans un communiqué que « bien que ses structures syndicales aient fait montre de pondération et mis l’accent sur la nécessité d’une négociation sérieuse et constructive, l’autorité de tutelle a choisi la voie des manœuvres dilatoires, de la procrastination et de l’incapacité de trouver des solutions ».