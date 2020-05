Transport : l’ATTT reprend partiellement ses activités

L’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT) a annoncé, samedi, la reprise partielle de ses activités, à partir du 4 mai prochain, et ce, dans le cadre de la stratégie nationale du confinement ciblé.

Au niveau central, les activités reprendront à partir du lundi 4 mai 2020, de 8h à 13h. (D

du lundi au vendredi), souligne l’ATTT dans un communiqué, ajoutant qu’au niveau régional, les activités reprendront également le 4 mai avec le même horaire.

Les services liés à l’immatriculation des véhicules, à la délivrance et à la restitution du permis de conduire (à l’exception de l’inscription aux examens) seront assurés en premier lieu.

Pour ce qui est des autres prestations liées notamment aux visites techniques et examens de permis de conduire, elles reprendront ultérieurement.

Il a été, par ailleurs, décidé de suspendre les activités des commissions régionales spécialisées dans l’examen des dossiers des personnes porteuses de handicap ou de maladies souhaitant obtenir ou renouveler leurs permis de conduire. L’agence explique cette décision, par le fait que cette catégorie dont l’immunité est faible, est très exposée au virus.

L’ATTT met à la disposition des citoyens un numéro vert 80100307 et une adresse électronique : [email protected] pour plus d’informations.