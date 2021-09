TRANSTU: 72 dessertes annulées sur les lignes de métro 2 et 6 à cause d’actes de vandalisme

2 dessertes journalières des métros n°2 et n°5 seront annulées après l’arrêt de 6 wagons suite à des actes de vandalise enregistrés par un certain nombre de citoyens, a annoncé la société des Transports de Tunis (TRANSTU) .

Et de préciser dans un communiqué publié, lundi, qu’un certain nombre de wagons de métro assurant des dessertes nocturnes, les samedi 25 et dimanche 26 septembre sur les lignes 2 et 5 ont été vandalisés suite à des jets de pierres provoquant la destruction de plusieurs fenêtres.

« Aujourd’hui il n’est pas possible de réexploiter les dix wagons (3 chariots doubles) stationnés actuellement dans les entrepôts, en attendant l’acquisition de fenêtres dont le stock est épuisé en raison de la succession des actes de vandalisme au cours de la période récente », a expliqué la société.