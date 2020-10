TRANSTU: changement des horaires des bus, métros et TGM

La Société des Transports de Tunis (TRANSTU) a indiqué jeudi que les horaires des dessertes des lignes des bus, métros et TGM seront modifiés en raison des décisions et mesures annoncées hier par la présidence du gouvernement, suite à la réunion avec le comité scientifique de lutte contre la propagation du Coronavirus.

En effet, pour les premières dessertes matinales le départ est prévu à 5h15 du matin pour toutes les lignes des bus et du réseau ferroviaire pendant toute la semaine, a annoncé la société dans un communiqué publié jeudi.

Pour les dernières dessertes des bus la Transtu a annoncé que pour les longues dessertes le dernier départ est programmé à 17h30 du lundi au vendredi alors que pour le weekend le dernier départ est prévu à 16h30.

En ce qui concerne les courtes dessertes, le dernier départ est prévu à 18h durant la semaine et à 17h pendant le weekend.

Pour le réseau des métros les derniers départs sont programmés à 19h durant la semaine et à 18h durant les weekends.

Pour le réseau TGM , le dernier départ est programmé à 18h30 au cours de la semaine et à 17h30 pendant le weekend.

La société a rappelé que le port du masque est obligatoire dans tous les moyens de transport public.

