Travail: La Convention 187 en vigueur dès juillet 2022

Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, a annoncé, jeudi, l’entrée en vigueur de la Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, à partir de juillet 2022.

Il a ajouté, dans une déclaration vidéo diffusée aujourd’hui sur la page officielle facebook du ministère, à l’occasion de la célébration de la vingtième Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, que la convention, qui fera l’objet de concertations avec les partenaires sociaux, contribuera à soutenir la santé et la sécurité au travail.

Il a précisé que des séances de travail seront lancées pour consolider les dispositions de la convention, soulignant que sa mise en œuvre permettra de faire avancer le dialogue social dans le cadre de comités de santé et de sécurité au travail.

Le ministre a souligné que la Tunisie est soucieuse d’offrir un travail décent à chaque citoyen, en plus de son attachement à la législation internationale relative aux droits fondamentaux des travailleurs, soulignant dans le même sens que la Tunisie a signé 65 accords internationaux sur le travail.

Il a indiqué que le plan de développement 2023-2025 comprend, parmi ses axes, l’élaboration d’une stratégie nationale de prévention des risques professionnels pour le développement de la santé et de la sécurité au travail dans les secteurs public et privé.

Il a noté , par ailleurs, que la Tunisie est considérée comme pionnière dans la formation continue du personnel médical spécialisé dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail à travers des publications scientifiques, des sessions de formation et des services fournis aux différentes institutions en matière de sécurité au travail.