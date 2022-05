Convention tuniso-allemande pour développer la filière laitière

Une convention de partenariat public-privé a été signé, lundi, entre l’APIA, la GIZ et la STIAL (Ste Tunisienne des Industries Alimentaires), dans le cadre du projet » l’Innovation pour l’agriculture et l’agroalimentaire » (IAAA) et ce pour contribuer au développement de la filière lait en Tunisie.

Cette convention, signée au siège de l’APIA, vise à promouvoir cette filière dans les zones du Nord-est et Nord-ouest pour assurer sa durabilité économique, à travers l’amélioration de la production, le renforcement des compétences des petits éleveurs du bovin laitier, la mise en place de fermes modèles moyennant un package technique qui leur permet de mieux rentabiliser leurs élevages et la modernisation de la filière.

Le projet IAAA est mis en œuvre en Tunisie dans le cadre du programme global de la GIZ « Centres d’innovation verte pour le secteur agroalimentaire » (GIV).

L’objectif global du projet est d’améliorer la situation socio-économique des petits exploitants agricoles dans les zones rurales, grâce à des innovations durables, visant à augmenter la productivité et les revenus agricoles. En 2016, la chaîne de valeur du lait a été sélectionnée comme une chaîne de valeur prioritaire par le projet IAAA en raison de son importance socio-économique.