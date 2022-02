Appel à prolonger la convention conclue avec la BTS relative au programme « une nouvelle génération de promoteurs »

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi, a souligné jeudi l’impératif de chercher de nouveaux mécanismes afin de prolonger la convention conclue entre le ministère et la banque tunisienne de solidarité (BTS) dans le cadre du programme « une nouvelle génération de promoteurs ». L’objectif est de garantir plus d’efficacité au programme, a noté le ministre. Nsiri a salué lors de sa rencontre avec le président directeur général de la BTS, Khelifa Sboui, le rôle principal de la banque en matière de promotion de l’initiative personnelle, du développement et de l’emploi. Il a également souligné la nécessité d’accroitre la coordination entre les deux parties afin de faciliter les procédures et assouplir les critères pour bénéficier d’un financement et encourager les jeunes à lancer leur projet. Le ministre a par la même occasion recommandé l’examen des solutions permettant de surmonter les entraves rencontrées par les jeunes promoteurs et offrir plus de garantie assurant la pérennité des projets. De son côté le PDG de la BTS a exprimé la disposition de renforcer la coopération avec le ministère afin de fournir les conditions de réussite des programmes de coopération bilatérale.