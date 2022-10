Trois-quarts des besoins des Tunisiens en médicaments couverts par la production locale

La production nationale couvre 75% des besoins des Tunisiens en médicaments et il est possible d’améliorer ce chiffre, a assuré le président de la Chambre syndicale nationale des fabricants de médicaments, Tarak Hammami.

Il a ajouté sur Express fm que le secteur de l’industrie pharmaceutique en Tunisie bénéficie de compétences de haut niveau, ce qui renforce la confiance du Tunisien dans les médicaments fabriqués localement. Il a ajouté que

Il existe 41 fabricants de médicaments en plus des fabricants de médicaments vétérinaires et autres, a-t-il détaillé, relevant que le secteur emploie 9000 personnes dont 30 à 40% sont des diplômés du supérieur. Il s’agit d’un secteur qui fournit de grands services au citoyen et à l’économie nationale. Il a également affirmé que les investissements dans le secteur des médicaments atteignent 1,4 milliard de dinars jusqu’à fin 2021. Le président de la chambre nationale des fabricants de médicaments a également assuré que le rythme de constitution de nouvelles entreprises était en hausse passant de 30 entreprises en 2015 à 41 en 2021.

Concernant les prix des médicaments, Tarek Hammami a assuré que ceux-ci sont gelés depuis le mois de juin 2021 malgré l’augmentation du coût de production à cause de l’augmentation des prix des composants de médicaments, des matières premières, du transport et de la main d’œuvre. Il a également fait savoir que la chambre a présenté plusieurs demandes pour augmenter les prix des médicaments qui sont restées sans réponse.. Hammami a expliqué qu’il est de l’intérêt du citoyen que l’industrie locale soit dans une bonne situation surtout que les prix des médicaments en Tunisie sont plus bas que ceux des pays voisins ou en Europe.