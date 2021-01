Trois spectacles au programme de la 7ème édition « Musiciens de Tunisie »

Le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM), organise la 7ème édition « Musiciens de Tunisie », qui se déroulera en trois spectacles en ce mois de janvier au palais Ennejma Ezzahra.

Dans un communiqué de presse, le CMAM informe que cette édition 2021, s’annonce, comme ses précédentes, riche en projets musicaux, traduisant bien la dynamique de la scène musicale actuelle en Tunisie et la diversité des expressions et des tendances musicales qui l’animent.

Lancée en mai 2007, cette manifestation musicale annuelle avait, au cours de ses six premières éditions, offert l’occasion à de nombreux musiciens tunisiens, en tant que compositeurs ou interprètes, de présenter leurs projets musicaux (pas moins de 56 projets) et de faire prévaloir et approfondir leurs idées artistiques.

Pour cette édition, 3 soirées sont au programme à partir de 16H00 :

Le 16 janvier : spectacle « El Walada » de Mourad Toumi

Le 23 janvier: spectacle « Mina Nawa » de Mohamed Ali Chebil et Jihed Khemeri

Le 30 janvier : spectacle « Gmari » de Makrem Lansari

Toutes les soirées seront diffusées en live streaming sur la page d’Ennejma Ezzahra. Les billets seront disponibles sur le site www.cmam.tn et au guichet d’Ennejma Ezzahra et ce, dans le respect des règles du protocole sanitaire.

