Troubles nocturnes : Ennanhdha demande à Mechichi de « dire la vérité » aux Tunisiens

ors de sa première réunion périodique, lundi soir, le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a condamné les « agressions contre les biens publics et privés et les actes de pillage et de destruction ayant visé des établissements administratifs et des commerces ».

- Publicité-

Dans un communiqué relayé par Mosaïque fm, le BE a demandé au chef du gouvernement , Hichem Mechichi, de « dire toute la vérité au peuple tunisien sur la réalité des agitations et protestations nocturnes, de diligenter les investigations nécessaires, de protéger les biens publics et privés et d’appliquer la loi ».

Dans un communiqué relayé par Mosaïque fm, le BE a demandé au chef du gouvernement , Hichem Mechichi, de « dire toute la vérité au peuple tunisien sur la réalité des agitations et protestations nocturnes, de diligenter les investigations nécessaires, de protéger les biens publics et privés et d’appliquer la loi ».