Troubles nocturnes: Echaâb et Attayar dénoncent les déclarations d’Ennahdha

Le parti du Courant démocrate (Attayar) et le mouvement Echaâb ont dénoncé les déclarations de certains dirigeants du mouvement Ennahdha au sujet des troubles nocturnes qui ont secoué, ces derniers jours, plusieurs régions des pays, prévenant que le chef du gouvernement et les autorités judiciaires vont en assumer les conséquences.

Le président du conseil de la Choura Abdelkrim Harouni et d’autres dirigeants du mouvement Ennahdha ont invité les partisans du parti à « soutenir les efforts des forces de l’ordre et à imposer la sûreté ».

Dans des déclarations publiées, jeudi, les deux partis ont dit suivre avec une grande « préoccupation » les déclarations de certains dirigeants d’Ennahdha dans les médias sur les derniers troubles.

Abdelkrim Harouni, président du Conseil de la Choura d’Ennahdha, a laissé entendre, lors d’une déclaration, mardi, sur le plateau de la chaîne Zitouna, que les « partisans de son parti sont prêts à appuyer les efforts sécuritaires pour faire face aux troubles nocturnes que connaît le pays ».

