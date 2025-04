Trump a balayé une attaque israélienne contre des sites nucléaires iraniens

Le président américain Donald Trump a écarté une attaque israélienne contre des sites nucléaires iraniens prévue le mois prochain, préférant négocier un accord avec l’Iran pour limiter son programme nucléaire, a rapporté jeudi le New York Times, citant des responsables de l’administration et d’autres sources.

Selon le journal, Trump aurait informé le Premier ministre Benjamin Netanyahu de sa décision de ne pas soutenir une telle attaque lors de la visite de ce dernier à la Maison Blanche au début du mois. Au cours de leur rencontre, Trump avait annoncé que les États-Unis entameraient des négociations avec l’Iran en vue d’un accord visant à empêcher ce pays de développer des armes nucléaires.

L’article indique que Trump a décidé de ne pas soutenir les plans d’attaque israéliens, qui auraient nécessité le soutien militaire américain, en raison de désaccords internes au sein de l’administration. Il ajoute que Netanyahu faisait pression pour que cette opération ait lieu dès le mois prochain.

Les plans initiaux de l’attaque prévoyaient une opération commando israélienne sur les sites nucléaires souterrains, accompagnée d’une campagne de bombardement pour protéger les équipes sur le terrain. Les responsables israéliens espéraient que les bombardements impliqueraient des avions américains.

Toutefois, une telle opération aurait nécessité des mois de planification. Les responsables israéliens et américains, en particulier Netanyahou, voulaient accélérer le processus. L’idée des commandos a donc été abandonnée et les responsables ont commencé à discuter d’une vaste campagne de bombardements avec l’aide des Américains.

