Trump affirme que la Crimée appartient à la Russie, et accuse Barack Obama

Donald Trump a une nouvelle fois pris position sur le conflit en Ukraine, en affirmant que la Crimée « restera en Russie », dans les colonnes du Time, vendredi 25 avril. Au sujet de cette région convoitée, le président américain estime que « Zelensky le comprend, et tout le monde comprend qu’elle est sous leur contrôle depuis longtemps ».

Au moment où la guerre entre l’Ukraine et la Russie entre dans sa quatrième année, Donald Trump n’hésite pas à accuser l’un de ces prédécesseurs d’être responsable de la situation actuelle : « C’était le cas bien avant l’arrivée de Trump. Encore une fois, c’est la guerre d’Obama. C’est une guerre qui n’aurait jamais dû avoir lieu. Je l’appelle la guerre qui n’aurait jamais dû avoir lieu. »

Sur la Crimée, annexée en 2014 par la Russie, il va plus loin encore : « La Crimée est revenue aux Russes. C’est Barack Hussein Obama qui la leur a donnée, et pas moi. »

Dans le même temps, un projet de paix américain, révélé par le média Axios, agite la scène diplomatique. Selon ces informations, un plan proposé par les États-Unis à Kiev contiendrait un ultimatum : la reconnaissance par Washington de la souveraineté russe sur la Crimée, et un accord de facto sur le contrôle des régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia, partiellement ou totalement occupées par les forces russes.

Ce plan, s’il était validé, marquerait un tournant stratégique majeur dans la position américaine. Il reviendrait à entériner les conquêtes territoriales de Moscou en échange d’un cessez-le-feu ou d’un accord de fin de guerre. En visite en Afrique du Sud jeudi, Volodymyr Zelensky a déjà réaffirmé que l’Ukraine ne peut accepter que les États-Unis reconnaissent l’annexion de la Crimée par la Russie.

