Trump annonce que les droits de douane sur la Chine seront portés à 125 %. Pause pour les autres pays

Le président américain a lancé une nouvelle salve dans la spirale de la guerre commerciale qui l’oppose à la Chine.

Sur Truth Social, il a annoncé qu’il portait à 125 % les droits de douane imposés à la superpuissance asiatique, et ce « avec effet immédiat ».

Dans le même temps, il a indiqué qu’il suspendrait certains droits de douane pendant 90 jours, bien que la portée de ce plan ne soit pas claire.

Trump a expliqué que ce geste visait à récompenser les 75 pays qui ont cherché à négocier avec les États-Unis au sujet des droits de douane.

« J’ai autorisé une PAUSE de 90 jours, et un tarif réciproque considérablement réduit pendant cette période, de 10 %, qui entre également en vigueur immédiatement », a écrit Trump.

Il n’a pas été possible de déterminer immédiatement si cette politique s’appliquait à tous les pays soumis aux droits de douane de Trump, à l’exception de la Chine, ou seulement aux 75 pays qui lui ont tendu la main.

« Ces pays n’ont pas, à ma suggestion, pris de mesures de rétorsion contre les États-Unis, de quelque manière que ce soit », a déclaré Trump sur un ton approbateur.

