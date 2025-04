Trump assure que les Etats-Unis sont en discussion « directe » avec l’Iran sur le nucléaire

Donald Trump a créé la surprise en annonçant que Washington menait des discussions « directes » avec l’Iran sur son programme nucléaire, lors de la réception lundi du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, lequel est reparti sans les concessions commerciales qu’il espérait obtenir.

« Nous avons des discussions directes avec l’Iran. Elles ont commencé, elles se poursuivront samedi, nous aurons une très grande réunion », a déclaré à la presse le président américain.

Il a ensuite assuré que cette rencontre samedi, dont le lieu n’est pas connu, se tiendrait « à très haut niveau » et même « quasiment au plus haut niveau ».

Il s’agit d’une annonce spectaculaire de la part du président américain, notoirement peu friand de tractations diplomatiques complexes impliquant plus de deux parties, surtout sachant que l’Iran avait rejeté dimanche tout dialogue direct avec Washington.

