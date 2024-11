Trump choisit Robert F. Kennedy Jr. pour diriger le HHS, la principale agence de santé

Le président américain élu Donald Trump a choisi Robert F. Kennedy Jr, un militant écologiste qui a diffusé des informations erronées sur les vaccins, pour diriger le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS), la principale agence de santé du pays, a annoncé jeudi son fils Donald Trump Jr.

Kennedy s’est présenté aux élections présidentielles de cette année en tant qu’indépendant, avant d’abandonner en août et de soutenir Trump en échange d’un rôle dans l’administration du républicain.

« Il va aider à rendre l’Amérique saine à nouveau », a déclaré Trump dans son discours de victoire le 6 novembre. « Il veut faire certaines choses et nous allons le laisser faire », a-t-il ajouté.

