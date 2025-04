Trump évoque une issue » proche » de la question des otages à Gaza

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi à la presse que les États-Unis étaient « sur le point de récupérer les otages de Gaza », tandis que des responsables israéliens ont déclaré au Jerusalem Post qu’il y avait eu « un certain mouvement » du côté de Hamas concernant les négociations, et qu’il y avait plus de chances de parvenir à un accord avant.

Ces derniers jours, des discussions ont eu lieu entre Israël, l’Égypte et les États-Unis afin de rapprocher la proposition égyptienne de la proposition israélienne. Ces discussions se sont déroulées sans la participation de Hamas.

Hamas n’a pas encore pris connaissance de la proposition et rien n’indique pour l’instant qu’il l’acceptera, a déclaré au Post un fonctionnaire au courant de la situation.

Cependant, Trump a déclaré que son administration « traitait avec Israël et Hamas » et que toutes les parties travaillaient à un accord pour ramener les otages à Gaza.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a procédé à une évaluation de la situation concernant les otages avec l’équipe de négociation et les responsables de la sécurité israélienne, a annoncé son bureau peu après la déclaration de Trump.

