Trump promet d’aider les Gazaouis « affamés »

Le président américain Donald Trump a annoncé que son administration allait aider à l’acheminement de nourriture aux habitants de Gaza, qu’il décrit comme « affamés », après plus de deux mois de blocus israélien de l’aide humanitaire.

« Nous allons aider la population de Gaza à obtenir de la nourriture. Les gens meurent de faim et nous allons les aider à obtenir de la nourriture », a déclaré Trump aux journalistes lors d’un événement à la Maison Blanche.

Ces déclarations sont à l’opposé de la position des responsables israéliens qui ont jusqu’à présent affirmé que les Gazaouis ne souffrent pas encore de famine et que suffisamment d’aide est entrée dans le territoire pendant une trêve de six semaines pour subvenir aux besoins de la population pendant une période prolongée.

