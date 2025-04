Trump sûr à « 100% » qu’un accord sur les droits de douane avec l’UE sera trouvé

Donald Trump s’est dit sûr « à 100% » qu’un accord sur les droits de douane avec l’Union européenne serait conclu, en recevant jeudi à Washington la dirigeante italienne Giorgia Meloni, pressée par Bruxelles de parler au nom des Vingt-Sept.

« Il y aura un accord commercial, à 100% », a affirmé le président américain.

La Première ministre italienne, première dirigeante européenne à visiter la Maison Blanche depuis la brutale offensive douanière lancée par son locataire, a répondu à l’unisson, « certaine » qu’un accord sera trouvé.

Signe qu’il reste beaucoup à faire, Donald Trump a précisé qu’il n’était « pas pressé » et que Giorgia Meloni ne l’avait pas fait varier de stratégie.

Au moment où les relations sont tendues entre l’UE et les Etats-Unis par la guerre commerciale menée par le président républicain avec ses droits de douane tous azimuts, la cheffe de la coalition ultraconservatrice au pouvoir à Rome a affirmé « ne pas pouvoir négocier au nom de l’Union européenne ».

En pleine guerre commerciale, la Banque centrale européenne (BCE) vient de s’accorder pour une baisse de 0,25 point des taux directeurs pour renforcer l’économie de la zone euro.

Sa présidente Christine Lagarde a déclaré jeudi que la BCE devait « faire face à l’imprévisible » et se montrer « agile » face au contexte économique mouvant.

Le président américain a également déclaré que Washington était « en discussion » avec la Chine afin de résoudre leur différend commercial, assurant qu' »ils nous ont contactés à plusieurs reprises ».

Les Etats-Unis appliquent au minimum 145% de droits de douane sur les produits chinois, Pékin ayant répondu par des taxes à hauteur de 125% sur les produits américains.

- Publicité-