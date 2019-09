Tunelyz donne lecture du budget alloué aux festivals entre 1994 et 2019

En cette fin de saison estivale, la Veille électronique illustrée de l’information statistique et juridique “Tunelyz” vient de faire le zoom sur la contribution de l’Etat dans la subvention, la création et le développement des différents festivals agrémentant les soirées estivales dans toutes les régions du pays.

Pour ce faire, dans sa lettre d’information datant du 26 août au 1er septembre 2019, le site a jeté un coup d’oeil sur les budgets successifs du Ministère de tutelle, à savoir le ministère des affaires culturelles depuis l’année 2013. De cette historique en découle un constat sans équivoque : la politique culturelle semble miser davantage sur l’évènementiel. Parole aux chiffres, en 2013, le budget réservé aux festivals était de 9400 mille dinars, revu à hausse pour l’année d’après, pour dépasser les 10 millions de dinars. Cinq ans plus tard, les fonds ont plus que triplé, atteignant les 34905 mille dinars pour l’année en cours. Cette tendance est-elle motivée par l’engouement ancestral du Tunisien pour les spectacles et le divertissement ? “Nous assistons, non sans admiration, au retour de nombre de manifestations culturelles qu’on croyait mortes, notamment dans le sud tunisien”.

Dans l’avenir, l’ambition est de voir à travers les chiffres le potentiel de cette effervescence culturelle dans la promotion du tourisme alternatif et régional, et la contribution de ce dernier à générer des recettes susceptibles de renforcer l’autonomie fianancière aux différents festivals.

“Tunelyz” est un site d’actualité avec un focus sur les chiffres issus des rapports économiques et financiers des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, et de l’Institut National des Statistiques (INS). Le site est un espace pour partager des informations autour des sujets politiques, culturels et sociaux du pays en s’appuyant sur les chiffres. Selon le fondateur du site, cette démarche a pour objectif d’engager une réflexion critique et une mise en perspective de ces données et études.