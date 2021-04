Tunelyz souligne l’évolution du secteur culturel associatif en Tunisie

En seulement quatre ans, plus de 1000 associations culturelles ont éclos sur l’ensemble de la République, c’est ce que révèle le centre d’information et de documentation en la matière « IFEDA » dans ses statistique actualisées à la date du 30 mars 2021, lesquelles feront l’objet d’un focus prochainement a révélé le site Tunelyz, la veille illustrée de l’information statistique et juridique dans sa dernière lettre d’information.

La même source précise que la scène culturelle citoyenne continue à scintiller et à briller de toutes ses couleurs, au gré de l’incroyable dynamique d’une jeunesse aux talents et aux aspirations sans limites ni frontières.

Fait intéressant: Cette niche haute en couleurs serait la plus épanouie, du moins en terme de nombre d’initiatives: 4704 au mois de mars 2021, surpassant les associations des écoles, omniprésentes, qui sont de l’ordre de 4589. Les autres univers de la société civile sont nettement moins investis. cependant note le site qu’ à ce jour, nous manquons d’un tableau de bord rendant compte de l’activité culturelle associative.

Pour rappel, jusqu’au 29 octobre 2019, la Tunisie compte quelques 4473 associations jalonnant les 24 régions du pays contre 3618 en avril 2017, cela équivaut au cinquième du tissu associatif large de 22954 structures citoyennes.