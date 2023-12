Tunis abrite la 3ème édition du Forum arabe de la cybersécurité

Dans le cadre de son soutien à la promotion de l’action arabe commune et de la coopération inter-régionale et internationale dans le domaine de la confiance numérique et de la cybersécurité pour assurer le succès des transformations technologiques dans la région arabe, l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication (AICTO) organise « les Journées arabes de la cybersécurité », les 5 et 6 décembre 2023 à Tunis, avec la participation de délégations de haut niveau des pays arabes.

Le thème de cette 3ème version porte sur « la Protection des données personnelles à l’ère du big data et de l’intelligence artificielle ».

Selon l’Agence Echocom, le programme comporte l’examen des conclusions de deux enquêtes : La situation actuelle de la région arabe en matière de protection et de gouvernance de l’échange et du transfert de données personnelles, parallèlement à la gestion des vulnérabilités cybernétiques dans le cyberespace arabe : vers un système arabe complet de gestion des vulnérabilités cybernétiques.

À cette occasion, les prix de la « Compétition Al-FARAHIDI pour la cybersécurité » seront également remis.