Tunis-Administration : Les voitures de service dans tous leurs états (photos)

Dans les pays démocratiques comme la France, l’Allemagne, les Etat-Unis, les ministres ou même les hauts cadres utilisent leur propre véhicule voire leur vélo pour joindre leur travail, et ce pour préserver l’argent public de leurs pays, réduire la consommation en carburant, ce qui permettra de faires des économies appréciables. Cependant, en Tunisie « pays de la Révolution » , de nombreux fonctionnaires bénéficient d’une voiture et de bons d’essence pour des virées familiales pendant les weekend et même pour aller faire trempette à la plage…

La décision de retirer les voitures de fonction par le gouvernement a été fortement contestée par de nombreux hauts responsables qui ont considéré cette décision annoncé depuis le mois de mai 2014 par la présidence du gouvernement comme « injuste » puisque ces voitures sont utilisées « seulement » pour faciliter leur travail.

Selon des experts tunisiens, la rationalisation des dépenses publiques, à travers l’annulation des bons d’essence et des voitures de fonction accordés aux agents de l’Etat permettront de réaliser un gain de 1.5 milliard de dinars par an pour l’Etat Tunisien.

Dans une déclaration accordée à Africanmanager, l’expert économique Mourad Hattab nous a affirmé que de nombreux voitures de services en Tunisie sont exploitées à mauvais escient et à des fins personnelles (promenades, plages, fêtes de mariage….).

Selon lui, l’administration tunisienne devrait mettre en place une stratégie globale et rigoureuse permettant de préserver l’argent public et mettre fin à tout genre de dépassement dans les différentes institutions de l’Etat, qui pourrait menacer l’économie du pays. C’est dans ce contexte qu’il a recommandé le contrôle continu de véhicules de service et souligné la nécessité de sanctionner les personnes qui font usage des véhicules administratifs sans ordre de mission, et d’en rationaliser l’utilisation.

Pour sa part, Wajdi Ben Rejeb, un expert économique a insisté sur l’importance de l’’installation de GPS dans les différentes voitures de fonction et de service pour repérer les dépassements et leur exploitation à, des fins autres qu’administratives. Cette initiative, selon lui, est importante et pourrait plus au moins préserver l’argent public du pays.

Appel à témoin d’abus d’utilisation de véhicules de services

Suite à la prolifération du phénomène de l’exploitation des véhicules de services pour des affaires personnelles, des appels à la publication des photos illustrant ces dépassements ont été lancés sur les réseaux sociaux afin d’inciter les parties concernées (ministère de l’Intérieur, de l’Equipement, de l’Agriculture, de la Défense….) à sanctionner l’auteur De l’infraction. C’est dans ce contexte qu’une vague protestation enfle depuis quelques semaines et les citoyens sur les réseaux sociaux ont publié une centaine de photos affichant l’immatricule du véhicule exploité hors les heures de service.

A rappeler que le gouvernement tunisien a annoncé depuis le 3 mai 2014 une série de mesures pour réduire les dépenses publiques, dont notamment la diminution de 10% des salaires des ministres, le remplacement des voitures de fonction utilisées dans la fonction publique par une prime financière et le remplacement des bons d’essence par une prime financière compensatoire avec une réduction de 10% de leur valeur.

Cependant, ces décisions qui devraient entrer en vigueur depuis le 1er juin 2014, ne sont pas encore appliquées.

Nadia Ben Tamansourt