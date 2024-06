Tunis-Annaba : Des restent à apporter au tracé de 12 heures de temps 

Cité par « Econostrum », le directeur central de la clientèle de la Société nationale de transport ferroviaire algérienne (SNTF), Farid Halliche, a affirmé que le projet du train entre l’Algérie et la Tunisie est relancé.

Le responsable algérien a cependant émis quelques réserves à propos de la disponibilité immédiate de cette nouvelle liaison ferroviaire entre Tunis et Annaba l’algérienne. « Des améliorations sont à apporter sur son tracé pour réduire le temps du parcours » aurait dit Halliche à la radio nationale chaîne 3 le 13 juin courant. « « On ne va pas mettre un train qui va mettre 12 heures entre Annaba et Tunis. Ça ne va pas être concurrentiel par rapport à la route », se serait exclamé Halliche