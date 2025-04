2e édition de l’événement « Tunis sans voitures » les 5 et 6 avril

Le gouvernorat de Tunis organise, le samedi et le dimanche, 5 et 6 avril courant, la deuxième édition de l’événement « Deux jours sans voitures » sur l’avenue Habib Bourguiba, selon un communiqué rendu public, vendredi.

L’événement débutera demain, samedi, à partir de 13h jusqu’à 19h, et se poursuit dimanche de 7h à 17h.

Durant ces deux jours, l’avenue Habib Bourguiba sera fermée à la circulation des véhicules entre la place du 14 Janvier et l’intersection des rues d’Alger et des Pays-Bas, lit-on dans le même communiqué.

Le programme de l’événement comprend également la tenue de spectacles culturels et sportifs destinés au grand public.

Parmi les activités prévues, des parades de majorettes ainsi qu’une projection de spots liés au tourisme sous le slogan « Tounes Lik », en collaboration avec le commissariat régional au tourisme.

Par ailleurs, un espace dédié aux publications poétiques de 2024 sera installé au Centre tunisien du livre, en plus de l’organisation de concours et de remises de prix, à l’initiative du Centre tunisien du livre et du commissariat régional des affaires culturelles.

- Publicité-