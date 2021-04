Sept voyageurs pont été arrêtés, vendredi, à l’aéroport de Tunis-Carthage , détenant de faux tests PCR, selon le secrétaire général du syndicat régional de la sécurité de Tunis-Carthage, Anis Ouertani, cité par Mosaïque fm.

- Publicité-

Il s’agit de 4 Tunisiens et de 3 étrangers, a-t-il précisé, exprimant la crainte qu’il existe des réseaux de trafic de tests à l’intérieur de la Tunisie et ailleurs, et appelant les autorités à mettre en place un nouveau plan pour s’y attaquer.