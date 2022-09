Tunis-Carthage s’est refait une beauté pour TICAD8. Désopilant, pour certains!

Le directeur d’Air France pour la Tunisie, Jean-Marc Breton, a critiqué la manière dont les autorités tunisiennes ont géré les problèmes et les difficultés qui entachent l’ordonnance de l’activité à l’aéroport de Tunis-Carthage depuis des années.

Lors d’une table ronde organisée aujourd’hui, mardi 6 septembre 2022, sur le thème »Comment faire de la Tunisie une destination pour le tourisme d’affaires ? », il a déclaré que l’Autorité de tutelle de l’aéroport de Tunis-Carthage, avait accéléré la préparation du hall d’arrivée, de celui de l’aéroport et du jardin extérieur dont la fontaine a été retapée , quelques jours avant la « TICAD8 », les 27 et 28 août derniers alors que l’aéroport est aux prises avec des difficultés beaucoup plus importantes qui devaient être abordés avant cet événement.

Des comportements « risibles » !

« Tous ces comportements nous font rire car nous travaillons en Tunisie depuis des années et avons toujours ressenti les contrecoups des problèmes à l’aéroport », a-t-il dit , en en citant quelques échantillons. »« Nous avons toujours beaucoup de problèmes, par exemple, la semaine dernière, l’électricité a été coupée pendant une demi-heure, alors que l’Office de l’aviation civile et des aéroports nous a induits en erreur en assurant que la panne n’avait duré que quelques minutes », selon ses dires.

Le représentant d’Air France en Tunisie a souligné que parmi les autres problèmes rencontrés par les différentes compagnies aériennes à l’aéroport international de Tunis-Carthage figurent les infrastructures qui ne répondent pas aux normes requises et en vigueur dans les aéroports internationaux, en plus de l’interruption continue d’Internet et d’autres difficultés, selon ce qu’il a soutenu.

Pour un service de qualité

La même source a souligné que le passager ne lésine pas sur le prix du voyage en Tunisie pour peu que lui soit réservé un bon accueil à l’aéroport, qui est la porte d’entrée du pays, estimant qu’il est devenu inacceptable pour le voyageur de passer plus de deux heures à l’aéroport à accomplir les procédures de sécurité.

Il a affirmé que le gouvernement tunisien est tenu de pallier les lacunes et de résoudre de nombreux problèmes à l’aéroport de Tunis-Carthage, ainsi que de travailler à son développement, à la mise à niveau de ses prestations et à l’amélioration de ses services.

Il est à noter que les différentes structures publiques ont fait l’objet de nombreuses critiques durant les journées où se tenait le Sommet international TICAD 8 en Tunisie, d’autant que les différentes rues de Tunis , la capitale, les entrées de la ville et les routes menant à l’aéroport ont connu des changements notables de niveau de l’hygiène et d’éclairage tout une semaine durant.

Bien que ce que ce qui a été réalisé par les autorités tunisiennes puisse être considéré comme positif et pour la bonne cause afin de promouvoir et commercialiser l’image du pays, notamment devant les nombreux invités, y compris les délégations officielles, les hommes d’affaires et les journalistes étrangers, il est bien regrettable que cela n’ait duré que quelques jours.