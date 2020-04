Tunis : Distribution d’aides au profit de 2700 familles démunies

La municipalité de Tunis a procédé, mercredi, à la distribution d’aides au profit de 2700 personnes et familles démunies qui résident dans la capitale.

Parmi ces aides, 300 bons d’achat d’une valeur de 60 dinars chacun et 2400 aides en nature.

Cette initiative a été lancée par la municipalité de Tunis en coopération avec la société civile notamment les associations caritatives “Marhama” et “Aoun Al-Mubacher” (Koweït), a indiqué Souad Abderrahim, maire de Tunis à Mosaique fm.

En plus des aides alimentaires et financières, les deux associations ont fourni 400 mille bavettes de protection contre le covid-19.

Bénéficieront de ces diverses aides, des familles défavorisées, des ouvriers de la municipalité ainsi que des étudiants subsahariens, des réfugiés et des femmes violentées, a-t-elle ajouté.