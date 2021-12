Tunis-erre. L’hirondelle fera-t-elle son printemps?

Tunisair, la compagnie qui erre dans le no man’s land des décisions politiques. Et ce n’est pas Kais Saïed, qui ne voyage que très rarement, qui va y changer quelque chose. Comme pour le mutisme en communication, Nejla Bouden et sa conseillère pour le transport, lui emboîtent le pas de l’indifférence au sort de cette compagnie nationale. Et si elles s’y intéressent, comme pour d’autres cadavres dans le placard, c’est sous la pression des bailleurs de fonds, et juste pour du placebo qui ne durera que le temps de la signature de l’accord d’aide financière à Washington.

– Une compagnie, depuis 4 ans, sans bilan comptable certifié

Il y a quatre ans, la compagnie tunisienne de transport aérien rendait public son dernier bilan. Cette année-là, l’une des grosses plaies, ouvertes et oubliées, du secteur du transport enregistrait un déficit de presque 226,6 MDT. Depuis, le déficit cumulé de cette entreprise publique est certainement devenu abyssal, sans que les solutions pour le redressement n’aient pu être trouvées. Depuis aussi, les Pdg se suivent et se ressemblent, tant sur le plan des résultats que sur celui du mutisme en communication, sauf lorsqu’ils peuvent la contrôler pour ne rien dire sur l’issue des différents plans de redressement auxquels les gouvernements successifs ne prêtent aucune attention. Mais aussi, malgré l’existence d’une ancienne Pdg de Tunisair dans l’équipe de la cheffe de gouvernement.

Les dernières informations parcellaires sur cette compagnie font état d’un nombre de passagers qui aurait augmenté de 35% par rapport au 3ème trimestre 2020. Mais le nombre de passagers cumulé au 30 septembre 2021, demeure inférieur de 17% par rapport à celui au 30-09-2020, qui était déjà en baisse de 74 % par rapport à 2019 à cause du Covid.

Augmentation de la recette moyenne de 6 % par rapport au 3ème trimestre 2020. Les revenus de transport du 3ème trimestre ont enregistré une hausse de 41% par rapport à la même période de 2020, mais en termes de revenus cumulés au 30-09-2021, il y a une baisse de 2% par rapport à la même période de 2020.

Mis à part ces bribes d’informations, puisqu’il y a plusieurs années que Tunisair ne respecte plus les lois du CMF (Conseil du Marché financier qui se tait complaisamment) pour la publication de ses états financiers, on ne sait rien, ni du présent, ni de l’avenir du transporteur aérien public. A plusieurs reprises, plusieurs Pdg avaient été priés de présenter des plans de redressement, pour des CIM qui ne s’étaient jamais tenus.

– Une flotte qui flotte, avec un proprio absent !

Avec une flotte de 28 avions (dont 7 en leasing), dits en exploitation car on connaît les problèmes des pièces de rechange de la compagnie, un coefficient de remplissage qui ne dépasse pas les 67% au meilleur des cas, une PdM (Part de marché) de guère plus de 21 % au 3ème trimestre 21, un taux de ponctualité de moins de 50 %, une recette moyenne par passager en VR de 138 €, une utilisation de flotte à 6 heures par jour et par avion, et enfin un endettement qui avoisine le Milliard DT, Tunisair se débat depuis plusieurs années dans les problèmes financiers, dans d’éternels changements d’un plan de flotte qu’elle avait établi et financé dans ses années fastes.

Un avion de plus ou de moins, pour une entreprise dont le propriétaire s’occupe peu ou prou, et refuse de lui donner une perspective claire en mettant la main à la poche comme le font d’autres pays plus riches.

Une entreprise à la gouvernance politique et instable, à la masse salariale hors norme pour le secteur, qui plus est alourdie par des filiales pas en bonne forme, et qui ne maîtrise pas ses plans de vols (ses destinations), ni même les nominations internes. Le Neo d’Airbus, pour l’inauguration duquel ministère (d’un ministre qui ne peut parler qu’après autorisation de sa cheffe Bouden et elle-même de son chef Saïed), et compagnie battent le pavé pour agglutiner le plus de caméras et de journalistes autour de l’avion, sera cependant pas l’hirondelle qui fera le printemps de Tunisair !