Tunisair annonce des perturbations sur ses vols

La compagnie aérienne Tunisair a indiqué, jeudi soir, que ses vols en provenance et à destination de la Tunisie programmés ce vendredi 9 septembre connaîtront des perturbations suite à la grève des techniciens de la navigation aérienne.

Dans un communiqué, la compagnie nationale a souligné qu’« elle fera tout son possible » afin de minimiser les impacts de cette grève, appelant, à cet égard, ses passagers à contacter son call center pour plus d’informations.

Le syndicat de base des techniciens de navigation aérienne relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), avait décidé d’observer une grève, vendredi, suite à l’échec de la séance de conciliation tenue jeudi après-midi entre le ministère du transport et la partie syndicale,

Selon un communiqué publié, jeudi, par la fédération générale du transport, cette séance avait échoué suite à l’absence du représentant de la présidence du gouvernement et le retrait du ministre du transport en plus du manque de disposition d’examiner les revendications évoquées lors de la séance en date du 23 août dernier.

Les agents et techniciens de la navigation aérienne de l’office de l’aviation civile à l’aéroport Tunis Carthage avaient tenu une réunion plutôt dans la journée et décidé une grève en cas de non satisfaction des revendications mentionnées dans le préavis de grève publié le 11 août dernier.

Le syndicat de base des agents et techniciens de la navigation aérienne avait annoncé le report d’une grève initialement prévue le 25 août dernier au 9 septembre en cours, suite à la demande de la représentante de la présidence du gouvernement pour examiner les points inscrits dans le préavis de grève du 11 août 2022.