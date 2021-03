Tunisair Express : Mise en place de deux vols supplémentaires entre Tunis et Djerba, jeudi et dimanche, 25 et 28 mars 2021

Tunisair Express, filiale du transporteur national Tunisair, chargée des liaisons intérieures a annoncé, mercredi, la mise en place de deux vols supplémentaires entre Tunis et Djerba, jeudi et dimanche, 25 et 28 mars 2021, comme suit :

- Publicité-

Jeudi 25 mars 2021 :

– Vol Tunis-Djerba : départ 14h45, arrivée 15h45

– Vol Djerba-Tunis : départ 17h15, arrivée 18h15

Dimanche 28 mars 2021 :

– Vol Tunis-Djerba : départ 12h00, arrivée 13h00

– Vol Djerba-Tunis : départ 13h45, arrivée 14h45

Les réservations sont possibles à partir des box Tunisair Express de tous les aéroports, des agences de voyage ou via le site de Tunisair Express :www.tunisairexpress.net