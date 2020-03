TUNISAIR: Suspension des vols de vers l’Italie à l’exception d’un vol hebdomadaire vers Rome

Le transporteur national TUNISAIR a annoncé la suspension provisoire à partir de mardi, de ses vols vers Milan, Venise et Bologne (Italie), tout en programmant un seul vol hebdomadaire vers Rome, chaque samedi.

Cette décision intervient, selon un communiqué publié mardi, dans le cadre du plan national de lutte contre les risques du COVID-19, afin de protéger les citoyens et concrétiser les décisions du Conseil de sécurité nationale tenu, lundi.

Concernant le passager tunisien infecté par le coronavirus, ayant pris lundi soir, l’avion TUNISAIR à destination de Strasbourg, la compagnie a affirmé qu’elle a pris les mesures nécessaires depuis le décollage de l’avion en question.

TUNISAIR a informé l’équipage de l’avion qui ont à leur tour appliqué le programme précoce de prévention convenu. A cet effet, le passager et sa compagne qui portent des masques ont été confinés.

Les autorités françaises ont de leur côté isolé l’avion dés son arrivée à l’aéroport de Strasbourg et ont pris les mesures nécessaires vis-à-vis des passagers de l’avion.

Par ailleurs, l’avion a quitté Strasbourg sans passagers et l’équipage de l’avion a été invité à s’auto-isoler. Quant à l’avion, il a été mis en isolement pour désinfection.

TUNISAIR a rappelé par ailleurs, qu’elle veille à l’application de mesures de prévention et de sécurité, depuis la propagation du virus, et ce, via la désinfection des avions desservant l’Italie. La compagnie suit également, les nouvelles de la propagation du virus dans les destinations qu’elle desserve.

A rappeler, dans une déclaration publiée, lundi, sur la page officielle de la Présidence de la République, Mekki avait annoncé qu’il a été décidé de suspendre toutes les traversées entre la Tunisie et l’Italie et de restreindre le nombre des voyages maritimes avec la France (1 seul voyage hebdomadaire de et vers Marseille).

Pour ce qui est du transport aérien, le ministre a fait savoir que les vols en provenance d’Italie seront suspendus, précisant que seuls les vols en provenance de Rome seront maintenus mais réduits de 14 à 3 vols seulement.

Ces mesures, a-t-il dit, seront maintenues jusqu’au 4 avril 2020, précisant que la modification demeure tributaire de l’évolution de la situation du Coronavirus dans le pays.