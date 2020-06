Tunisair:Rapatriement de 500 Tunisiens au cours des dernières 72 heures

Deux cents quarante citoyens tunisiens en provenance de la France, ont été rapatrie?s lundi par Tunisair sur un vol opéré spécialement en AIRBUS A330-200 en plus des 260 voyageurs rapatrie?s vendredi 05 juin 2020; soit au total 500 passagers en 72 heures.

La compagnie aérienne nationale a ajouté, lundi, dans, un communiqué, qu' » elle est satisfaite du dévouement et du courage inébranlable de ses équipes qui travaillent sans relâche pour faciliter ces vols spéciaux.

Le transporteur national souffre, comme c’est le cas pour de nombreuses compagnies aériennes internationales, des difficultés économiques accentuées par la crise du secteur de l’aéronautique à cause de l’arrêt des voyages sous l’effet de la pandémie du coronavirus ce qui a limité ses activités seulement à des voyages d’évacuation et des services d’aconage aérien.

Il convient de signaler que le ministère du Transport a mis en œuvre un programme de rapatriement qui s’étend sur la période allant jusqu’au 15 juin 2020 et concerne plusieurs destinations outre l’exploitation des lignes aériennes par Tunisair.