La 6ème édition du Tunisia Digital Summit (en présentiel et en distanciel) se tiendra, les 22 et 23 juin 2022 à Tunis sous le thème « Maturité digitale : Innovation, données et automatisation » des processus, annonce Iskander Haddar, directeur exécutif de la société « TBM » oraganisatrice de cette manifestation.

Lors d’une conférence de presse organisée, mercredi, pour présenter le programme de cette nouvelle édition, Haddar a fait observer que ce sommet vise à mobiliser les acteurs opérant dans les domaines de l’innovation et de la transformation digitale .

« Nous avons besoin aujourd’hui plus que jamais de nous adapter aux changements dans ce domaine qui évolue à un rythme accéléré, d’autant plus que les futurs projets seront essentiellement basés sur une infrastructure numérique solide », a-t-il dit, estismant que ce sommet puise sa légitimité dans le besoin de nous adapter aux découvertes les plus innovantes et aux inventions technologiques.

Pour le responsable, il est nécessaire de s’adapter aux évolutions dans ce domaine tout en oeuvrant à faire participer les différentes parties concernées, notamment, les promoteurs dans les secteurs public et privé, outre les autorités supervisant des programmes qui soutiennent les projets numériques, dans l’objectif d’examiner le degrès de notre évolution dans ces domaines prometteurs.

Haddar a fait savoir que le sommet verra la participation de plusieurs spécialistes dans le domaine des nouvelles technologies qui couvrent presque tout le réseau supervisant le projet de numérisation en Tunisie.

Cette rencontre constitue également une occasion privilégiée pour ceux qui désirent intégrer le domaine de la numérisation afin de prendre connaissance des derniers changements mais aussi des acteurs pilotes dans ce domaine. Au menu de cette manifestation, figurent plusieurs activités répondant aux différents besoins des professionnels en matière de formation et d’incitation et qui permettront d’étendre le réseau de leurs relations dans le domaine numérique.

Quarante workshops d’application et des cycles de formation cohérents parrainés par des spécialistes et des experts dans le domaine de la digitalisation, seront organisés à cette occasion.

Un Hackathon sera aussi organisé pour mobiliser les jeunes talents dans le domaine de la programmation et le développement de solutions numériques. Il ciblera les étudiants et les projets innovants qui participeront à un concours pour l’obtention d’une récompense financière de l’ordre de 10 mille dinars qui leur permettra de créer un projet.