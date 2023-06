Une nouvelle ère s’ouvre à Tunisia Digital Summit

« Nous sommes analogues aux influenceurs et instagrammeurs, mais des influenceurs sincères et sans fard. Nous faisons la promotion du numérique et de la digitalisation, leurs avantages et leurs enjeux dans le contexte national et international tandis qu’il appartient aux acteurs dans l’industrie, l’agriculture, les services, l’administration et dans tous les autres secteurs de savoir apprécier l’opportunité et la mettre à profit ».

C’est en ces termes que l’organisateur du Salon tunisien du numérique « Digital Tunisia Summit », Skander Haddar, a présenté, lors d’un point de presse à l’Université Centrale de Tunis, la 7ème édition de cette manifestation qui doit se tenir les 21 et 22 juin , à Tunis, sous le haut patronage de la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden.

Avec comme partenaire stratégique, l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation, cette 7ème session inaugure une nouvelle ère dans la vie de ce Salon qui devient, désormais, un projet du Partenariat Public Privé.

Outre la cheffe du gouvernement invitée à remettre, lors de la séance d’ouverture, les prix aux lauréats des concours d’innovations en matière de solutions numériques organisés à cette occasion, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, et celui de l’Economie et de la planification, Samir Saied, vont venir confirmer, par la même circonstance, toute la contribution que le gouvernement attend de ce Salon en vue de « positionner la Tunisie comme un centre d’excellence dans le domaine du numérique et de la transformation digitale, écoresponsable et engagé dans la voie du développement durable ».

Justement, cette 7ème édition se tient autour du thème « le numérique et l’innovation au service de l’économie verte », en tant que source d’inspiration aussi bien aux conférences et ateliers de réflexion programmés dans le cadre du Salon qu’aux participations à l’exposition proprement dite.

Le Salon « Tunisia Digital Summet » comporte un volet d’information et de sensibilisation théorique à travers des conférences et des workshops et un volet- exposition.

Cette année, aux côtés des principaux acteurs traditionnels de l’écosystème du numérique en Tunisie, les visiteurs, estimés à plus de 2500, ont rendez-vous avec une cinquantaine de startups tunisiennes dont 10 sont du réseau des startups de l’APII, et 12 du réseau d’Impact Partner, soutenues par IFC (International Finance Corporation), groupées autour d’un projet commun dit « Green Village » présentant au concret des solutions dans le secteur de l’économie verte et bleue.

Placements

Au même programme également, un pavillon de startups soutenues par l’initiative « Invest for Jobs », lancée dans le cadre de la coopération avec le gouvernement fédéral allemand.

En concrétisation de l’esprit du Salon visant à promouvoir la transformation numérique en Tunisie, des contacts entre ces startups et des investisseurs, bailleurs de fonds et entreprises économiques établies, sous forme de B2B ont été programmés autant pour aider les startups à commercialiser leurs innovations qu’à encourager les entreprises économiques établies à s’innover.

D’après Skander Hadder, une quarantaine de grandes entreprises porteuses de projets de transformation digitale ont décrit leurs besoins auxquels les fournisseurs de solutions digitales vont essayer de donner suite, par des rendez vous B2B intitulés « Meet Big Buyers ».

Parallèlement, des rencontres B2B intitulées « Meet Investors » ont été programmées spécialement au profit des startups participantes avec 14 investisseurs détenteurs de fonds actifs et qui sont à la recherche d’opportunités d’investissement.

S’agissant du volet relatif aux prix et awards, il a été enrichi de façon remarquable, dans le cadre de cette 7ème édition, afin d’inciter à l’innovation.

Ces divers prix sont répartis entre plusieurs catégories.

La catégorie « Startups », gérée par le ministère des Technologies de la communication, est dotée d’un prix de 10 mille dinars offert par Tunisie Télécom pour récompenser trois lauréats, le premier,5 mille dinars, le deuxième, 3 mille dinars et le troisième, 2 mille dinars. On signale aussi la catégorie Média dédiée aux médias en ligne, outre un hackathon organisé sous l’égide de l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie et de l’Organisme public allemand de coopération internationale GIZ, autour de la mobilité électrique et doté d’un prix de 10 mille dinars pour le lauréat. Quelque 300 candidats dont des doctorants et des jeunes ingénieurs s’y sont inscrits.

Ainsi, c’est sous des contours entièrement neufs que Tunisia Digital Summit entend se montrer à ses fidèles visiteurs à travers cette 7ème version les 21 et 22 juin à Tunis.

S.B.H