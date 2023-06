TDS : Ouverture des candidatures pour la sélection des trois meilleures startups labelisées

Le ministère des Technologies de la Communication a lancé, mercredi, un appel à candidatures pour la sélection des trois meilleures startups labellisées, proposant des produits ou services numériques au service de l’environnement et du développement durable.Ces produits doivent être en lien avec la thématique de la 7éme édition du salon » Tunisia Digital Summit » (TDS’23), prévue les 21 & 22 Juin courant, à Tunis, à savoir » Le numérique et l’innovation au service de l’économie Verte « , indique le ministère dans un communiqué.Les secteurs peuvent être la gestion de l’eau et des déchets, la protection de l’environnement, la maîtrise de l’énergie ou encore les énergies renouvelables.Les candidats intéressés doivent remplir un formulaire de candidature et l’adresser avant le 14 juin courant à minuit. Les trois startups sélectionnées décrocheront des enveloppes financières allant de 2000 dinars à 5000 dinars.

- Publicité-