Tunisia Investment Forum 2024: Tunisie, là où durabilité rime avec opportunité

L’Union européenne a annoncé qu’elle s’associe à l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur pour l’organisation de la 21ème édition du Forum tunisien de l’Investissement TIF 2024 qui se tiendra les 12 et 13 juin 2024 à Gammarth, dans la banlieue de Tunis.

Cette édition spéciale, intitulée « EU-Tunisia Business Forum » explorera différents thèmes d’actualité en relation avec les choix stratégiques de développement de la Tunisie dans le but de consolider sa compétitivité et son partenariat stratégique avec l’Union européenne.

Les participant.e.s tunisien.ne.s et étrang.er.ère.s découvriront les réformes du gouvernement tunisien pour améliorer le climat des affaires, s’inscrire dans la dynamique mondiale de développement durable et réaffirmer la position de la Tunisie en tant que destination d’investissement privilégiée.

Le forum sera également l’occasion d’explorer les opportunités excitantes offertes par l’Initiative Équipe Europe pour l’investissement et EU Global Gateway renforçant davantage le socle de partenariat solide entre la Tunisie et l’Union européenne.

Le TIF 2024 marque une étape importante dans notre engagement commun à favoriser le développement des investissements et de la collaboration entre les deux rives de la Méditerranée, souligne l’UE.

