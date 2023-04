Tunisian Padel Circuit (TPC) signe un partenariat avec CARTE Assurances et devient ‘’CARTE Padel Circuit’’.

Le TPC (https://www.tpcpadel.com ) est fier d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat avec CARTE Assurances (https://www.carte.com.tn ). Suite à cet accord le circuit portera désormais le nom de CARTE Padel Circuit.

CARTE Padel Circuit est une compétition sportive de premier plan en Tunisie qui rassemble tous les amateurs dupadel et ce,quelque soit leur niveau et leur âge. Le circuit se déroulera sur 11 étapes et sillonnera les principales villes du pays. Visant principalement à promouvoir le padel en Tunisie, le circuit offre l’occasion aux joueurs d’améliorer leurs performances et de profiter pour la première fois d’un classement unique.

Avec ce nouveau partenariat, CARTE Assurances contribue à la promotion d’une discipline en plein essor et s’engage en faveur de la communauté locale du padel. La Compagnie s’associe aux initiateurs du circuit dont l’ambition est de vulgariser ce sport auprès des différentes générations et d’offrir aux joueurs tunisiens la possibilité de participer à des compétitions de haut niveau à l’échelle nationale et internationale. Ce partenariat constitue une étape importante pour CARTE Assurances qui vient consolider son engagement citoyen et son soutien au sport Tunisien. « Le circuit constitue un vrai projet sportif qui s’inscrit dans la durée et profitera à la communauté croissante de padel. C’est pour cela que nous sommes fiers d’apporter notre soutien à cette initiative et contribuer à la réalisation des objectifs ambitieux tracés par les organisateurs » a déclaré Mehdi DOGHRI Directeur Général de CARTE Assurances.

« Nous sommes ravis d’accueillir CARTE Assurances en tant que partenaire officiel du Tunisian Padel Circuit », a déclaré Taher BOUZAYEN, le directeur général du TPC. « Ce partenariat balisera la route du développement et de la vulgarisation du padel en Tunisie en créant un circuit inclusif à plusieurs catégories » A noter que les prochaines étapes du circuit qui seront exclusivement accueillies dans plusieurs clubs de la place auront lieu jusqu’au mois de décembre selon un calendrier consultable à travers le lien https://tpcpadel.com/?post_type=tribe_events. Trois catégories sont planifiées pour chaque étape : P100 – P250 et P1000