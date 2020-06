Tunisie : 23 plages interdites à la baignade cet été

Le directeur de l’Hygiène du Milieu et de la Protection de l’Environnement au ministère de la Santé, Samir Ouerghemi a indiqué que 23 plages seront interdites de baignade pour non-conformité aux standards internationaux et tunisiens.

Lors d’une conférence de presse, Ouerghemi a expliqué que cette décision a été prise après avoir effectué des analyses sur 1937 échantillons d’eau de mer prélevés des plages entre janvier 2020 et le 15 juin 2020. Ce nombre a augmenté par rapport à l’année dernière (21 plages en 2019), a-t-il précisé.

Ces 23 plages, d’un ensemble de 537 plages, sont réparties entre les gouvernorats de Tunis (1 plage), Ben Arous (13 plages), Bizerte (4 plages), Nabeul (2 plages) et Gabes (3 plages).

Les analyses ont aussi démontré que 55% des plages sont de très bonne qualité, 15% sont de bonne qualité, 5% sont de presque bonne qualité, 17% sont de qualité à suivre, 4% sont de mauvaise qualité et 4% sont de très mauvaise qualité.

Il a ajouté, que des équipes sanitaires ont été mobilisées depuis le mois de juin pour assurer le contrôle des magasins de vente de produits alimentaires, des restaurants et des vendeurs des produits à expiration rapide sur les plages ou d’autres endroits, en coordination avec les autres départements ministériels.

Il a indiqué qu’au cours de la période écoulée de l’année 2020, 115807 visites d’inspection ont été effectuées dans des institutions à caractère nutritionnel, 10434 espaces contraires aux conditions sanitaires ont été identifiés, et des propositions ont été faites pour fermer 297 espaces qui n’ont pas respecté les conditions sanitaires, outre la destruction de 130 tonnes de produits impropres à la consommation.