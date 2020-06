Tunisie : 36,1 % des Tunisien possèdent un Smartphone

Dans le cadre du projet global engagé par l’INT pour étudier l’opportunité d’introduire la quatrième génération des réseaux de télécommunications radio mobiles en Tunisie, un sondage d’opinion a été lancé par l’INT (Instance nationale des télécommunications). L’objectif était d’examiner le comportement du tunisien vis-à-vis des usages Internet (supports, durées de connexion, terminaux, horaires de connexions, etc.), examiner les usages 3G et le degré de satisfaction des abonnés de la 3G par rapport à cette technologie (couverture, qualité de la connexion, tarifs, etc) et étudier la prédisposition des utilisateurs d’Internet tunisiens à adopter ou à migrer vers la 4G et moyennant quelles conditions.

Ce sondage a été réalisé pendant la période allant du 1er au 21 juin 2015 et a porté sur un échantillon représentatif de la population tunisienne réparti sur 7 gouvernorats et 28 délégations du territoire.

L’un des points que vise cette étude est de connaître le moyen de connexion le plus utilisé par la population. Il s’est avéré que la majorité des répondants, soit 69%, utilise la technologie 3G plus que l’ADSL; la principale raison à cela étant la mobilité avec un taux de 63,7%. Aussi, 36,1% possèdent des Smartphones (62,6% hommes et 37,4% femmes) dont 60,4% qui changent de mobile avec une fréquence d’un an et plus et 30,5% sont des jeunes adultes âgés entre 25 et 34ans. Par ailleurs, la majorité des répondants a affirmé qu’ils utilisent leur téléphone· comme moyen principal de connexion via la 3G avec un taux égal à 64,2% comparé à l’usage de la clé 3G qui a enregistré un taux de 35,3%.