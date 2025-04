Smart Capital et UGFS-VC ont lancé, le 18 avril 2025, le fonds New Era I avec un premier closing de 7 M€, dont 3,5 M€ (3,7 M$) apportés par le Fonds ANAVA.

Ce fonds early stage cible IA, biotech et greentech en Tunisie. Soutenu par la Banque mondiale, la CDC et la KfW, ANAVA renforce l’écosystème startup national.

Nous y reviendrons

- Publicité-