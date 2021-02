Tunisie: 46% des Tunisiens contre le vaccin anti-Covid ?

Nabil Belaâm, directeur de l’Institut d’études Emrhod Consulting, a dévoilé ce vendredi, lors d’une conférence de presse, que seulement 41% des Tunisiens sont prêts à se faire vacciner contre le coronavirus. Ce taux augmente chez les médecins pour atteindre 65%.

- Publicité-

Par contre 46% des personnes sondées sont contre la vaccination.

Le sondage sur le Tunisien et le vaccin anti-Covid-19 a été réalisé sur un échantillon de 1720 personnes représentatives de toutes les catégories et sur 700 des secteurs, médical -paramédical et des professions libérales.

Nabil Belaâm a évoqué une crainte des effets secondaires du virus, due surtout à l’absence d’informations sur les composantes des vaccins. Certains des sondés considèrent que la Covid-19 ne nécessite pas de vaccin et ils préfèrent une immunité collective, rapporte Mosaique fm.