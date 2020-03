Tunisie : 588 commerces fermés et 1150 PV rédigés

Le porte parole du ministère de l’intérieur Khaled Hayouni a déclaré, ce vendredi 27 mars 2020 à Mosaïque fm, que depuis que le couvre feu a été décrété, 811 personnes ont été placées en garde à vue, 121 personnes ayant enfreint le confinement ont été également arrêtées et 69 autres ont été placées en résidence surveillée.

Il a souligné que ces décisions s’inscrivent dans le cadre du concept de la sûreté sanitaire nationale et elles sont dans l’intérêt du patient et son entourage. Elles ne sont pas dans le but de le sanctionner puisque ce n’est pas un criminel.

Il a également indiqué que 588 commerces ont été fermés pour non respect de la décision de fermeture et 1150 PV ont été rédigés. Ces chiffres reflètent les efforts des unités sécuritaires à faire appliquer la loi et préserver l’intérêt du pays.

Hayouni espère qu’aucun véhicule ne sera saisi.