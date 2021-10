Tunisie Autoroutes: L’Etat faillit à ses obligations, plusieurs fois plutôt qu’une!

Il est prévu que certains projets routiers en cours d’achèvement entreront en exploitation au début de l’année prochaine selon la disponibilité des fonds financiers nécessaires et de finalisation du projet de loi de finance rectificative pour l’année 2021, a confirmé la PDG de Tunisie Autoroutes, Sihem Ben Soltane.

Dans une interview exclusive avec Africanmanager ar, elle a précisé que le projet d’autoroute Sfax-Gabès est parmi ceux dont les travaux ont considérablement progressé.

En effet, les travaux sont entrés en phase d’achèvement de la mise en place du système du paiement automatique, et il est probable qu’une partie entrera en exploitation au début de l’année prochaine.

En ce qui concerne l’autoroute Gabès-Médenine, la réalisation du projet a avancé à hauteur de 80%, sachant que les travaux seront achevés et l’ouvrage ouvert à la circulation d’ici la fin de l’année 2022.

Actuellement, des travaux sont en cours pour mettre en place un système de paiement automatique, Gabès, Médenine, Ras Al-Jdir , en attendant l’achèvement des travaux d’ici 2022, selon la disponibilité des fonds nécessaires.

Quant au projet de l’autoroute Tunis-Kef et de l’autoroute Bousalem – frontière algérienne, il est encore en cours d’étude sous la tutelle du ministère de l’Equipement.

Des pierres d’achoppement !

De nombreuses difficultés empêchent la réalisation des projets programmés. La même source confirme que les principales d’entre elles, sont les difficultés financières qui ont engendré la suspension et la régression d’un certain nombre de travaux à l’instar des travaux de l’autoroute Gabès-Médenine, qui a dépassé la date limite de mise en service.

Ce projet a été perturbé dans ses troisième et quatrième tranches, notamment les travaux de fibres optiques.

Le projet a également été perturbé suite au retard dans la mise en place des toitures métalliques au niveau de la station du système de paiement automatique.

Concernant l’autoroute Médenine-Ras El-Jdir, les problèmes qui ont fait obstacle à son achèvement étaient liés à des contentieux fonciers, en plus de l’annulation du contrat avec l’entrepreneur chargé du tronçon Kettaneh-Mareth (la deuxième tranche de l’autoroute Gabès-Médenine), sachant qu’un nouvel appel d’offres a été lancé récemment.

Pas de planification à long terme

Par ailleurs, la PDG a indiqué que parmi les autres difficultés qui ont empêché l’entreprise d’atteindre ses objectifs, figure principalement l’instabilité des rouages de l’Etat ainsi que l’absence d’une planification stratégique à long terme. « L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action nécessite au moins trois ans… », souligne-t-elle.

Elle a affirmé que le management de la société fait de son mieux pour respecter les délais et réaliser la plus grande partie de l’autoroute, mais cela ne sera pas possible sans la disponibilité des ressources nécessaires, qu’elles soient financières ou logistiques.

Il est à noter que l’Etat contribue directement au budget de la société Tunisie Autoroutes et contribue également à plus de la moitié des projets, alors que le reste est assuré par des financiers.

Toutefois, l’État a manqué à ses obligations envers l’entreprise, à plusieurs reprises.

En fait, au mois de juillet dernier, le Parlement a approuvé un projet de loi autorisant l’Etat à souscrire au capital de la société pour une valeur de 170 millions de dinars. Cependant, ces fonds n’ont pas été versés jusqu’au jour d’aujourd’hui.