En prévision de la grève des agents de la Société Tunisie Autoroutes, prévue les 30 et 31 janvier 2023, la société proposera, exceptionnellement et gratuitement, des badges de télépéage aux usages des autoroutes, afin d’éviter d’éventuelles perturbations du trafic dans les stations de péage.

Les usagers des autoroutes devront ainsi payer uniquement la recharge, et ce du 26 au 29 janvier 2023 dans tous les points de vente, a annoncé, la société dans un communiqué publié jeudi.

