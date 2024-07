Tunisie: Bientôt une stratégie pour encadrer les paris sportifs

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, a affirmé ce mercredi que la situation de la Société de Promotion du Sport (Promosport) n’est pas catastrophique malgré les difficultés causées par la prolifération des paris sportifs parallèles illégaux.

Ces paris générant des revenus importants, estimés entre 3 et 7 millions de dinars annuellement, mettent en péril la rentabilité de la société. Malgré cette concurrence déloyale, Promosport a maintenu son équilibre financier et contribue significativement aux projets jeunesse et sportifs en Tunisie. Le ministre a également souligné l’importance de la numérisation et de la modernisation des paris sportifs, s’inspirant dIl a annoncé l’élaboration d’une stratégie nationale pour encadrer le secteur des paris sportifs et lutter contre les activités illégales, tout en travaillant sur un projet de loi pour réguler et surveiller ce secteur.