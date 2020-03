Tunisie : Coronavirus: Ce que l’on sait et ce que l’on ignore encore…

En seulement quelques jours, le Coronavirus s’est développé à grande vitesse en Tunisie dans plusieurs gouvernorats en dépit des mesures de prévention ultra coercitives qui ont été prises par le gouvernement en collaboration avec toutes les parties concernées, pour contenir la progression d’une crise sanitaire sans précédent.

Selon des statistiques officielles récemment dévoilées aux Tunisiens, le nombre des personnes placées en auto-isolement en Tunisie s’élève désormais à 8787.Il s’agit d’un chiffre très inquiétant qui sème la panique d’un jour à l’autre chez les Tunisiens !

C’est dans ce contexte la directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a annoncé ce jeudi 19 mars 2020 que dix nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été enregistrés, faisant état de la guérison du premier malade infecté par le virus (COVID-19).

Ces nouveaux cas, dont neuf sont importés et un seul local, ont été confirmés sur un total de 86 analyses effectuées en laboratoire, a assuré Ben Alaya .

Et d’expliquer que le bilan total des malades par ce virus en Tunisie s’élève ainsi à 39 cas confirmés, dont 25 cas importés, et 14 cas locaux.

La directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes a, en effet, affirmé que la Tunisie est encore au stade épidémiologique 2, et les mesures préventives prises visent à empêcher d’arriver à la phase 03.

Pour sa part, le directeur général des soins de santé de base, Chokri Hamouda, a affirmé que le stade 3 de l’épidémie s’approche, suite à la hausse du bilan.

Dans une déclaration accordée à IFM, il a indiqué, ce jeudi 19 mars 2020, que le ministère de la Santé publique s’apprête à renforcer les mesures du niveau 4.

‘’Un confinement total est prévu’’, a-t-il dit.

Chokri Hammouda a, par ailleurs, appelé les médias à sensibiliser les citoyens et à susciter la prise de conscience.

Les cliniques privées expriment leur ferme solidarité

Le président de la chambre syndicale des cliniques privées, Boubaker Zakhama a affirmé, jeudi, la disposition des cliniques privées à accueillir les patients atteints du nouveau Coronavirus, parallèlement à la décision du secteur de reporter les interventions chirurgicales non urgentes à une date ultérieure, afin de prévenir la propagation du virus.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Zakhama a indiqué que la capacité d’accueil du secteur privé est estimée à 450 lits de réanimation.

Une partie de ces lits pouvait être réservée aux personnes atteintes de coronavirus, si le nombre d’infections en Tunisie augmente, à un moment où la capacité d’accueil des établissements publics ne dépasse pas les 250 lits, a-t-il précisé.

Zakhama a expliqué que les préparatifs ont commencé il y a longtemps en coopération entre les cliniques privées et les services de santé régionaux à travers l’organisation de sessions de formation pour les travailleurs dans les cliniques en matière de traitement des personnes atteintes du coronavirus. Une réunion de travail et de coordination se tiendra, vendredi, entre la chambre et le ministère de la Santé, a-t-il ajouté.

Zakhama a aussi tenu à souligner que les cliniques ont mobilisé, depuis une période, des équipes médicales ainsi que des ” couloirs de passage ” pour assurer le transfert des personnes atteintes sans risque de contagion.

A vrai dire, dans cette situation assez délicate, ce sont les moyens de transport qui inquiètent les citoyens. Encombrés et fréquentés par des milliers de personnes quotidiennement, ces moyens de transport en commun, ainsi que leurs stations, constituent un terrain favorable pour la propagation de ce virus, notamment dans la capitale Tunis !

Rappelons que le ministre du Transport et de la logistique Anouer Maarouf a récemment affirmé que son département est prêt à suspendre les moyens de transport en commun et le transport interurbain si nécessaire.

Maarouf a ajouté que le ministère proposera la suspension du transport interurbain signalant que toute personne qui n’est pas obligée d’emprunter les moyens de transport publics devrait les éviter immédiatement…A bon entendeur !

Rappelons que le président de la République, Kais Saied, a annoncé , dans la soirée du mardi 17 mars 2020, avoir décrété le couvre-feu sur tout le territoire tunisien, depuis mercredi 18 mars, et ce de 18 heures jusqu’à 6 heures du matin.