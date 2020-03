Tunisie-Coronavirus : La spirale vertigineuse des prix perturbe le vécu du Tunisien...

Les Tunisiens qui s’inquiètent chaque jour encore plus de la propagation de l’épidémie de coronavirus, le sont encore plus au sujet de la dégradation de leur pouvoir d’achat, constatant une flambée des prix, et par conséquent des difficultés croissantes à subvenir à leurs besoins au quotidien. Les prix des produits alimentaires, des fruits et légumes de base se sont envolés, pour atteindre des niveaux préoccupants. Au point que la flambée des prix des aliments de base représente toujours l’une des principales sources de tensions sociales dans le pays bientôt une décennie après a Révolution. Reste à déterminer qui sont les vrais responsables !

D’après des économistes , l’économie nationale est actuellement en berne sous le coup d’une crise sanitaire qui a frappé le pays, de plein fouet. Pour sa part, l’organisation de défense du consommateur (ODC) a tiré la sonnette d’alarme et a appelé le gouvernement à prendre des mesures concrètes et urgentes pour lutter contre le glissement dangereux du pouvoir d’achat qui menace la paix sociale et la cohésion de la société tunisienne.

Le président de l’ODC, Slim Saadallah a dénoncé le recours de plusieurs marchands à la spéculation et le monopole ces derniers jours. Il a affirmé que, depuis la propagation de l’épidémie de coronavirus dans plusieurs gouvernorats du pays, les prix des légumes ont connu une forte augmentation.

Saadallah a expliqué que certains commerçants ont profité de la situation sanitaire du pays et a affirmé à titre d’exemple que le prix du kilogramme de pommes de terre a atteint les 3 DT. Il a, encore, assuré que tous les services de son organisation se sont mobilisés pour mettre fin à ce genre de dépassement qui touche fortement au pouvoir d’achat du citoyen.

2.180 infractions économiques en quelques jours

Le directeur de la concurrence du ministère du Commerce, Yasser Ben Khalifa a annoncé, dimanche dernier, que les agents du contrôle économique ont effectué, depuis le début du mois, plus de 17 000 visites de terrain. Résultat : 2.180 infractions économiques ont été dressées pour non respect des prix et spéculation sur les produits subventionnés.

Il a précisé que les services du ministère du Commerce ont saisi 330 tonnes de farine, de semoule de blé et de pâtes alimentaires, 10.000 litres de lait, 22.000 litres d’huile végétale subventionnée, 320. 000 masques de protection et d’unités de gel hydroalcoolique et 10.000 litres d’eau de javel…Le ministère a procédé au retrait de pas moins de 50 licences à des commerçants de gros à cause de ces contraventions, a affirmé Ben Khalifa.

De même, une série d’autres mesures urgentes a également été annoncée, notamment le durcissement des contrôles des prix en amont et dans les points de vente, le renforcement des contrôles frontaliers. La question de la hausse des prix de produits de consommation semble être l’une des priorités du gouvernement qui considère la guerre contre la hausse des prix comme un défi majeur pour préserver le pouvoir d’achat des Tunisiens.