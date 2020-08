Tunisie : De lourdes sanctions pour non-respect du port du masque !

Le ministre de la Santé par intérim Mohamed Habib Kchaou a rappelé, mardi, lors d’une conférence de presse, la publication dans le JORT l’obligation du port du masque dans les espaces publics ouverts et clos.

Kchaou a précisé que « les sanctions contre les infracteurs varient entre 100 et 3000 dinars et peuvent aller jusqu’à la prison. », rapporte Shems fm.

A noter que l’obligation du port du masque concerne :

-Toutes les institutions et centres de santé publics et privés,

-Les établissements scolaires et de formation publics et privés,

-Les crèches et jardins d’enfants.

-Les citoyens et travailleurs dans le secteur des transports, les centres commerciaux et dans les espaces de loisirs dédiés aux activités sportives, culturelles collectives

-les mosquées et tous les lieux de culte

-les administrations publiques et privées,

-les aéroports, les ports maritimes et stations de transport public.



Selon le JORT les responsables et dirigeants des différents lieux précités sont chargés de faire respecter cette décision.