Prolongation du mandat des casques bleus tunisiens en Centrafrique

Vient de paraître au Journal officiel de la République Tunisienne (JORT) du 21 mars 2024, deux textes de décret (166) et (167) autorisant la prolongation du mandat des casques bleus tunisiens déployés en Centrafrique dans le cadre des opérations de maintien de la paix dans ce pays.

Les deux textes concernent respectivement la prolongation du mandat du déploiement d’une compagnie légère d’intervention rapide « LQRF» et d’un bataillon léger d’infanterie.



L’article premier du décret n°166 prévoit que le déploiement d’une compagnie légère d’intervention rapide « LQRF» à la République centrafricaine sous le drapeau des Nations Unies dans le cadre du soutien fourni à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation à la République centrafricaine (MINUSCA) est prorogé pour une durée d’un an supplémentaire, à compter du 5 juin 2024.



Quant au décret n°167, il prévoit une prolongation le déploiement d’un bataillon léger d’infanterie à la République centrafricaine sous le drapeau des Nations Unies dans le cadre du soutien fourni à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation à la République centrafricaine (MINUSCA) est prorogé pour une durée d’un an supplémentaire, à compter du 22 mai 2024.



Avril 2022, un décret présidentiel a été publié concernant le déploiement d’un bataillon léger d’infanterie composé de 450 militaires pour aller servir dans le cadre de l’appui à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).



Le bataillon a quitté le territoire tunisien en septembre 2022. Sa mission consiste à intervenir pour protéger les civils contre les attaques des groupes armé, sécuriser la zone de déploiement, notamment en établissant des points de contrôle, acheminer les aides humanitaires et protéger le personnel et les biens des Nations Unies.



Ces unités militaires étaient également chargées d’appuyer les opérations de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de rapatriement et de contribuer au contrôle du respect des droits de l’homme dans le cadre des tâches assignées à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).